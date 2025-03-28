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Специалисты ФХР готовят сборную Ирана к чемпионату мира в IV дивизионе

Специалисты ФХР готовят сборную Ирана к чемпионату мира в IV дивизионе
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В рамках сотрудничества Федерации хоккея России с ассоциацией хоккея Ирана специалисты ФХР помогают национальной сборной этой страны в подготовке к чемпионату мира в IV дивизионе, который пройдёт с 13 по 19 апреля в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Сборная Ирана готовится под руководством главного тренера Дмитрия Михайлова, ассистента Валерия Новикова и координатора скаутско-аналитической службы Василия Казанова. Тренировочный сбор проходит в Тегеране в период с 25 марта по 9 апреля.

Во время сбора делегация ФХР встретилась с генеральным секретарём Олимпийского комитета Ирана Махди Алинежадом и главой ассоциации хоккея Ирана Каве Седги. На встрече обе стороны отметили высокий уровень взаимоотношений между организациями и было высказано обоюдное желание сделать это сотрудничество долгосрочным.

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