Гендиректор «Барыса» объяснил, почему клуб отказался от легионеров

Генеральный директор «Барыса» Нурлан Оразбаев объяснил, почему казахстанский клуб отказался от легионеров.

«Во-первых, у нас нет финансовых возможностей, чтобы приглашать большое количество североамериканских игроков. У нас есть школа, есть 39 школ хоккейных по Казахстану. У нас одна команда, которая играет в КХЛ. Мы должны на данный момент играть своими воспитанниками, дать возможность всем молодым проверить себя, они должны почувствовать этот уровень. Приглашать североамериканских игроков — мы должны понимать, для чего. Если мы говорим, чтобы попасть в восьмёрку на данный момент, то это надо семь-восемь человек. Легионеры должны быть высокого уровня, и они займут игровое время. Они займут всё большинство и всё меньшинство наших ребят. Нам надо поднимать общий уровень. Тем более закон вышел вчера о легионерах, у нас нет возможности платить», — приводит слова Оразбаева сайт «Барыса».