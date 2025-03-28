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«Это пойдёт на пользу «Трактору». Потапов — о поражении челябинцев от «Адмирала»

«Это пойдёт на пользу «Трактору». Потапов — о поражении челябинцев от «Адмирала»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал поражение «Трактора» от «Адмирала» (4:5, 0-1) в первом матче серии плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Муранов, Шулак) – 02:17 (5x5)     0:2 Принс (Завгородний, Родевальд) – 09:08 (5x5)     0:3 Петухов (Гутик, Шулак) – 22:28 (5x3)     1:3 Сафин (Дер-Аргучинцев, Глотов) – 27:34 (5x5)     2:3 Робинсон (Дронов, Дэй) – 32:28 (5x5)     2:4 Гутик (Старков) – 33:31 (5x5)     2:5 Шестаков (Принс, Шулак) – 45:06 (5x4)     3:5 Кравцов (Шабанов, Дронов) – 48:19 (4x3)     4:5 Сафин (Кадейкин) – 59:04 (5x5)    

«Это поражение пойдёт на пользу «Трактору». Про них много разговоров в информационном пространстве, это давило. После игры эмоции улеглись. Они и в этом матче могли вернуться, в какой-то момент стали играть в свою игру. Дядюшка Бен (Бенуа Гру, главный тренер «Трактора». — Прим. «Чемпионата») успокоит своих ребят, найдёт правильные слова, и Фукале улучшит свою игру. Мы увидим другой «Трактор». Никакой паники. Рабочий момент, никто не говорил, что будет легко», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.

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