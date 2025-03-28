«Это пойдёт на пользу «Трактору». Потапов — о поражении челябинцев от «Адмирала»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал поражение «Трактора» от «Адмирала» (4:5, 0-1) в первом матче серии плей-офф КХЛ.

«Это поражение пойдёт на пользу «Трактору». Про них много разговоров в информационном пространстве, это давило. После игры эмоции улеглись. Они и в этом матче могли вернуться, в какой-то момент стали играть в свою игру. Дядюшка Бен (Бенуа Гру, главный тренер «Трактора». — Прим. «Чемпионата») успокоит своих ребят, найдёт правильные слова, и Фукале улучшит свою игру. Мы увидим другой «Трактор». Никакой паники. Рабочий момент, никто не говорил, что будет легко», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.