Щитов — о матче «Динамо» — СКА: была равная, достаточно жёсткая игра

Известный в прошлом защитник Никита Щитов высказал мнение о первом матче серии плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и СКА (3:1).

«Была равная, достаточно жёсткая игра. Динамовцы после первого периода вели 2:1, но во втором у СКА было преимущество, моменты, и, если бы армейцам удалось забить, всё могло бы сложиться по-иному. СКА, конечно же, подвели удаления. «Динамо» очень хорошо смотрится в большинстве, а когда на площадке такие мастера, как Гусев или Уил, играть «три на пять» против них смерти подобно. Это большие мастера, у них всё чётко наиграно, хорошие передачи, завершающий бросок. Когда динамовцы забросили третью шайбу, игроки СКА старались исправить ситуацию, играли, давили, но не получилось спасти матч. Серия интересная, и она только началась. Один матч ничего не значит. Если армейцам убрать удаления, сыграть более дисциплинированно и демонстрировать больше командных действий, а не индивидуальных, будет совсем другой результат, — сказал Щитов «Чемпионату».