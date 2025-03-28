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Щитов — о матче «Динамо» — СКА: была равная, достаточно жёсткая игра

Щитов — о матче «Динамо» — СКА: была равная, достаточно жёсткая игра
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Известный в прошлом защитник Никита Щитов высказал мнение о первом матче серии плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и СКА (3:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сикура (Гусев, Адамчук) – 09:13 (5x5)     1:1 Бардаков (Грицюк, Зайцев) – 14:03 (4x4)     2:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 17:55 (5x4)     3:1 Гусев (Уил) – 49:27 (5x3)    

«Была равная, достаточно жёсткая игра. Динамовцы после первого периода вели 2:1, но во втором у СКА было преимущество, моменты, и, если бы армейцам удалось забить, всё могло бы сложиться по-иному. СКА, конечно же, подвели удаления. «Динамо» очень хорошо смотрится в большинстве, а когда на площадке такие мастера, как Гусев или Уил, играть «три на пять» против них смерти подобно. Это большие мастера, у них всё чётко наиграно, хорошие передачи, завершающий бросок. Когда динамовцы забросили третью шайбу, игроки СКА старались исправить ситуацию, играли, давили, но не получилось спасти матч. Серия интересная, и она только началась. Один матч ничего не значит. Если армейцам убрать удаления, сыграть более дисциплинированно и демонстрировать больше командных действий, а не индивидуальных, будет совсем другой результат, — сказал Щитов «Чемпионату».

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