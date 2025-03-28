Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА провёл 100-й гостевой матч в плей-офф, армейцы — первые по победам в таких играх

СКА провёл 100-й гостевой матч в плей-офф, армейцы — первые по победам в таких играх
Аудио-версия:
Комментарии

СКА во встрече с московским «Динамо» (1:3, 0-1) провёл 100-й гостевой матч в розыгрышах Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сикура (Гусев, Адамчук) – 09:13 (5x5)     1:1 Бардаков (Грицюк, Зайцев) – 14:03 (4x4)     2:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 17:55 (5x4)     3:1 Гусев (Уил) – 49:27 (5x3)    

На счету армейцев 64 победы и 282 заброшенные шайбы. Чаще на чужом льду в плей-офф КХЛ играл только магнитогорский «Металлург» – 109 игр. При этом петербуржцы лидируют и по количеству побед, и по заброшенным шайбам в выездных встречах. На втором месте по победам находится «Ак Барс» с 62 выигрышами (в 96 играх), а по голам армейцев преследует «Металлург» (278).

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* при необходимости.

Материалы по теме
СКА вновь неуправляем, «Сибирь» рано хоронить. Мнение по стартовым матчам плей-офф КХЛ
СКА вновь неуправляем, «Сибирь» рано хоронить. Мнение по стартовым матчам плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android