СКА провёл 100-й гостевой матч в плей-офф, армейцы — первые по победам в таких играх

СКА во встрече с московским «Динамо» (1:3, 0-1) провёл 100-й гостевой матч в розыгрышах Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы.
На счету армейцев 64 победы и 282 заброшенные шайбы. Чаще на чужом льду в плей-офф КХЛ играл только магнитогорский «Металлург» – 109 игр. При этом петербуржцы лидируют и по количеству побед, и по заброшенным шайбам в выездных встречах. На втором месте по победам находится «Ак Барс» с 62 выигрышами (в 96 играх), а по голам армейцев преследует «Металлург» (278).
Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате «Динамо» одержало пять побед в шести матчах со СКА. Бело-голубые завершили регулярку на втором месте в таблице Западной конференции КХЛ.
Следующие матчи в серии состоятся 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.
* при необходимости.
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