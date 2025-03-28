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В Ереване ожидается визит хоккейной делегации во главе с Рене Фазелем

В Ереване ожидается визит хоккейной делегации во главе с Рене Фазелем
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Почётный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов и вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов планируют посетить Ереван во время чемпионата мира по хоккею среди команд дивизиона IV. Об этом сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Федерации хоккея Армении.

Отмечается, что цель возможного визита — оценить прогресс армянского хоккея, а также проанализировать работу Федерации хоккея Армении и Армянской хоккейной лиги за последние три года.

Кроме того, Фазель, Курбатов и Гуськов могут посетить матчи чемпионата, который пройдет в столице Армении с 13 по 19 апреля. В турнире примут участие сборные Индонезии, Ирана, Кувейта, Малайзии и Узбекистана.

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