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Артюхин — о матче «Динамо» и СКА: игра у армейцев разрушилась из-за глупых удалений

Артюхин — о матче «Динамо» и СКА: игра у армейцев разрушилась из-за глупых удалений
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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин прокомментировал итоги первого матча серии Кубка Гагарина — 2025 между московским «Динамо» и СКА (3:1, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сикура (Гусев, Адамчук) – 09:13 (5x5)     1:1 Бардаков (Грицюк, Зайцев) – 14:03 (4x4)     2:1 Кудрявцев (Пакетт, Уил) – 17:55 (5x4)     3:1 Гусев (Уил) – 49:27 (5x3)    

— Хорошая игра обеих команд. Была видна заряженность. Вся игра у СКА разрушилась из-за глупых удалений. «Динамо» здорово смотрелось, реализовало все свои моменты. Моторыгин подтащил хорошо.

— Как вам игра Евгения Кузнецова, которого многие обсуждали перед матчем?
— Евгений старался, может быть, что-то не получалось. Ему ещё нужно войти в игровой ритм. Я думаю, что он наладит игру. Он сам всё прекрасно понимает. Он профессионал. В ближайших матчах мы увидим другого Кузнецова. В целом он сыграл полезно.

— Удивлены ли вы были решением тренерского штаба СКА, когда они убрали вратаря задолго до конца матча?
— Нет. В принципе, когда матч надо вытаскивать, по мне, это правильное решение. Надо рисковать. Разрыв был не такой большой.

— Чего ждёте от последующих матчей этой серии?
— Я думаю, что СКА попытается реабилитироваться, но преимущество «Динамо» видно. Будут упорные матчи, — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».

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