Артюхин — о матче «Динамо» и СКА: игра у армейцев разрушилась из-за глупых удалений

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин прокомментировал итоги первого матча серии Кубка Гагарина — 2025 между московским «Динамо» и СКА (3:1, 1-0).

— Хорошая игра обеих команд. Была видна заряженность. Вся игра у СКА разрушилась из-за глупых удалений. «Динамо» здорово смотрелось, реализовало все свои моменты. Моторыгин подтащил хорошо.

— Как вам игра Евгения Кузнецова, которого многие обсуждали перед матчем?

— Евгений старался, может быть, что-то не получалось. Ему ещё нужно войти в игровой ритм. Я думаю, что он наладит игру. Он сам всё прекрасно понимает. Он профессионал. В ближайших матчах мы увидим другого Кузнецова. В целом он сыграл полезно.

— Удивлены ли вы были решением тренерского штаба СКА, когда они убрали вратаря задолго до конца матча?

— Нет. В принципе, когда матч надо вытаскивать, по мне, это правильное решение. Надо рисковать. Разрыв был не такой большой.

— Чего ждёте от последующих матчей этой серии?

— Я думаю, что СКА попытается реабилитироваться, но преимущество «Динамо» видно. Будут упорные матчи, — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».