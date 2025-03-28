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Рыбин: «Северсталь» в первой игре Кубка Гагарина со «Спартаком» была интереснее

Рыбин: «Северсталь» в первой игре Кубка Гагарина со «Спартаком» была интереснее
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Бывший хоккеист Максим Рыбин оценил старт серии Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Северсталью» (5:4 ОТ, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Чебыкин (Давыдов) – 02:17 (5x5)     0:2 Скоренов (Муханов) – 06:47 (5x5)     1:2 Галимов (Рубцов, Пашин) – 08:45 (5x5)     2:2 Лукьянцев (Беляев, Зайцев) – 18:15 (5x5)     2:3 Чуркин (Alexei Kruchinin, Абросимов) – 22:24 (5x5)     2:4 Абросимов (Аймурзин, Ильин) – 29:23 (5x4)     3:4 Пашин (Рубцов) – 31:09 (4x5)     4:4 Рубцов (Ружичка, Пашин) – 48:37 (5x5)     5:4 Голдобин (Зайцев, Порядин) – 68:14 (5x5)    

«Это две команды, которые будут меряться в скорости, будут играть на скоростях. В первом матче была череда ошибок, что у «Спартака», что у «Северстали». Череповчане сделали на одну ошибку больше, к сожалению для них. Хотя по первой игре «Северсталь» была интереснее. К сожалению, детские ошибки привели к поражению», — цитирует Рыбина Vprognoze.ru.

В сезоне команды провели четыре встречи, где одержали по две победы.

Следующие матчи в серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.

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