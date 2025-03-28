Рыбин: «Северсталь» в первой игре Кубка Гагарина со «Спартаком» была интереснее
Поделиться
Бывший хоккеист Максим Рыбин оценил старт серии Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Северсталью» (5:4 ОТ, 1-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
26 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Чебыкин (Давыдов) – 02:17 (5x5) 0:2 Скоренов (Муханов) – 06:47 (5x5) 1:2 Галимов (Рубцов, Пашин) – 08:45 (5x5) 2:2 Лукьянцев (Беляев, Зайцев) – 18:15 (5x5) 2:3 Чуркин (Alexei Kruchinin, Абросимов) – 22:24 (5x5) 2:4 Абросимов (Аймурзин, Ильин) – 29:23 (5x4) 3:4 Пашин (Рубцов) – 31:09 (4x5) 4:4 Рубцов (Ружичка, Пашин) – 48:37 (5x5) 5:4 Голдобин (Зайцев, Порядин) – 68:14 (5x5)
«Это две команды, которые будут меряться в скорости, будут играть на скоростях. В первом матче была череда ошибок, что у «Спартака», что у «Северстали». Череповчане сделали на одну ошибку больше, к сожалению для них. Хотя по первой игре «Северсталь» была интереснее. К сожалению, детские ошибки привели к поражению», — цитирует Рыбина Vprognoze.ru.
В сезоне команды провели четыре встречи, где одержали по две победы.
Следующие матчи в серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.
* при необходимости.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 марта 2025
-
16:15
-
15:50
-
15:34
-
15:14
-
14:49
-
14:33
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:26
-
13:09
-
12:50
-
12:33
-
12:17
-
12:00
-
11:43
-
11:25
-
11:12
-
10:50
-
10:40
-
10:32
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:48
-
08:33
-
08:31
-
08:17