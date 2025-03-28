Рыбин: «Северсталь» в первой игре Кубка Гагарина со «Спартаком» была интереснее

Бывший хоккеист Максим Рыбин оценил старт серии Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Северсталью» (5:4 ОТ, 1-0).

«Это две команды, которые будут меряться в скорости, будут играть на скоростях. В первом матче была череда ошибок, что у «Спартака», что у «Северстали». Череповчане сделали на одну ошибку больше, к сожалению для них. Хотя по первой игре «Северсталь» была интереснее. К сожалению, детские ошибки привели к поражению», — цитирует Рыбина Vprognoze.ru.

В сезоне команды провели четыре встречи, где одержали по две победы.

Следующие матчи в серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.