Нападающий «Металлурга» Данила Юров вернулся в состав после травмы

Нападающий «Металлурга» Данила Юров восстановился после травмы и попал в заявку на второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 с омским «Авангардом». Встреча пройдёт сегодня, 28 марта, и начнётся в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: ХК «Металлург»

Напомним, 21-летний нападающий получил травму 15 февраля в выездной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» (5:2). В конце февраля форвард перенёс операцию, которая прошла в Германии.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Данила Юрова 46 матчей, в которых нападающий набрал 25 (13+12) очков.