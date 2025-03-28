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Нападающий «Металлурга» Данила Юров вернулся в состав после травмы

Нападающий «Металлурга» Данила Юров вернулся в состав после травмы
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Нападающий «Металлурга» Данила Юров восстановился после травмы и попал в заявку на второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 с омским «Авангардом». Встреча пройдёт сегодня, 28 марта, и начнётся в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: ХК «Металлург»

Напомним, 21-летний нападающий получил травму 15 февраля в выездной встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» (5:2). В конце февраля форвард перенёс операцию, которая прошла в Германии.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Данила Юрова 46 матчей, в которых нападающий набрал 25 (13+12) очков.

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