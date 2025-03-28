Три игровых свитера Овечкина, в которых он забивал юбилейные голы, выставили на аукцион

Аукционный дом Heritage Auctions выставил на торги три игровых свитера российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщает Sportico.

На аукционе представлены свитеры, в которых Овечкин забил 300-й гол в НХЛ в 2011 году и 400-й гол – в 2013-м, а также свитер, в котором нападающий сыграл в феврале 2025 года, когда обновил собственный рекорд по количеству регулярных сезонов НХЛ с как минимум 30 заброшенными шайбами.

Отмечается, что стоимость свитеров 2011 и 2013 годов оценивается в $ 50 тыс., а нового — в $ 20 тыс.

На данный момент в активе 39-летнего Овечкина 889 шайб в регулярках. Он отстаёт от снайперского рекорда легендарного Уэйна Гретцки на пять шайб.