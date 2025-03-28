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Робинсон — о поражении от «Адмирала»: вероятно, в первом периоде мы недооценили соперника

Робинсон — о поражении от «Адмирала»: вероятно, в первом периоде мы недооценили соперника
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Американский нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон после поражения от «Адмирала» (4:5, 0-1) в первой встрече серии плей-офф КХЛ допустил, что челябинская команда недооценила соперника.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
27 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Шевченко (Муранов, Шулак) – 02:17 (5x5)     0:2 Принс (Завгородний, Родевальд) – 09:08 (5x5)     0:3 Петухов (Гутик, Шулак) – 22:28 (5x3)     1:3 Сафин (Дер-Аргучинцев, Глотов) – 27:34 (5x5)     2:3 Робинсон (Дронов, Дэй) – 32:28 (5x5)     2:4 Гутик (Старков) – 33:31 (5x5)     2:5 Шестаков (Принс, Шулак) – 45:06 (5x4)     3:5 Кравцов (Шабанов, Дронов) – 48:19 (4x3)     4:5 Сафин (Кадейкин) – 59:04 (5x5)    

— В этом матче мы очень долго вкатывались. Не так активно начали, как ожидали. Вероятно, сказывается давление из-за того, что мы в этой паре вышли с первого места. В то же время я горд нашими ребятами, что они не сдались и держались в игре до самого конца.

— Вы не ждали такого активного начала от «Адмирала»?
— Дело не в том, что мы не ждали активности от соперника. В плей-офф не бывает простых матчей. В следующей игре мы должны выйти и сразу показать, кто здесь лучшая команда. Нам надо играть в свой хоккей.

— Была ли какая-то недооценка соперника?
— Сейчас так многие будут говорить, и пусть говорят. Вероятно, в первом периоде мы действительно недооценили соперника, а во втором был неудачный отскок, который дал «Адмиралу» преимущество в две шайбы, — приводит слова Робинсона «РБ Спорт».

Вторая встреча серии пройдёт в Челябинске 29 марта.

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