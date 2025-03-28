Робинсон — о поражении от «Адмирала»: вероятно, в первом периоде мы недооценили соперника

Американский нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон после поражения от «Адмирала» (4:5, 0-1) в первой встрече серии плей-офф КХЛ допустил, что челябинская команда недооценила соперника.

— В этом матче мы очень долго вкатывались. Не так активно начали, как ожидали. Вероятно, сказывается давление из-за того, что мы в этой паре вышли с первого места. В то же время я горд нашими ребятами, что они не сдались и держались в игре до самого конца.

— Вы не ждали такого активного начала от «Адмирала»?

— Дело не в том, что мы не ждали активности от соперника. В плей-офф не бывает простых матчей. В следующей игре мы должны выйти и сразу показать, кто здесь лучшая команда. Нам надо играть в свой хоккей.

— Была ли какая-то недооценка соперника?

— Сейчас так многие будут говорить, и пусть говорят. Вероятно, в первом периоде мы действительно недооценили соперника, а во втором был неудачный отскок, который дал «Адмиралу» преимущество в две шайбы, — приводит слова Робинсона «РБ Спорт».

Вторая встреча серии пройдёт в Челябинске 29 марта.