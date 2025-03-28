Игрок «Металлурга» Камалов совершил необычный поступок после потасовки у ворот «Авангарда»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимает на своём льду омский «Авангард». Идёт второй период — счёт 1:1.

В концовке первой двадцатиминутки у ворот «Авангарда» произошла потасовка. Защитник «Металлурга» Никита Камалов сцепился с вратарём омичей Никитой Серебряковым. За голкипера вступился нападающий «Авангарда» Илья Каблуков, и начались разборки. Хоккеистов разняли, после чего Камалов взял бутылку омского вратаря и попил из неё. Каблукову этот жест не понравился, но снова выяснять отношения с Камаловым не дали судьи.

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По итогам этого эпизода Каблуков и Камалов получили по две минуты за грубость.