Нападающий «Торпедо» Летунов высказался о лимите на легионеров в КХЛ

Нападающий «Торпедо» Максим Летунов поделился мыслями о лимите на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. Сейчас в КХЛ установлен лимит в пять легионеров.

– Уровень КХЛ и так хорош. Если убрать лимит, то иностранцы займут места молодых российских талантов и перекроют им воздух. Думаю, что нам и с лимитом нормально.

– Ги Буше сказал, что КХЛ – это лига для игры и побед, а не для развития. Согласен с тем, что ты будешь играть в лиге только в том случае, если по-настоящему готов?

– Да, КХЛ – это уже серьёзный бизнес и топовая лига. Я согласен с Ги Буше: если ты готов, то выходи на лёд и показывай результат.

– Тренерский подход в КХЛ не такой, как в Северной Америке?

– Хоккей чуть отличается, так как в КХЛ дают больше свободы действий. Конечно, ошибки в нашей команде не приветствуются, но караются не настолько жёстко, – приводит слова Летунова Metaratings.

Напомним, 29-летний форвард выступал в США с 2013 по 2022 год. Нападающий успел поиграть в лигах USHL, NCAA, АХЛ, а также пребывал в системах команд НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролина Харрикейнз».