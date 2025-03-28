Форвард ЦСКА Руслан Исхаков остался вне заявки на второй матч серии с минским «Динамо»
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Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков остался вне заявки на второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». 24-летнего форварда заменил Коул Касселс. Игра пройдёт сегодня, 28 марта, и начнётся в 19:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фото: ХК ЦСКА
В первом матче серии Руслан Исхаков провёл на льду 16 минут 37 секунд. Он заработал коэффициент полезности «-3». Отметим, что также место Ивана Просветова в воротах займёт Павел Хомченко.
В первой игре серии «Динамо» одержало победу со счётом 5:2.
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