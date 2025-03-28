Форвард ЦСКА Руслан Исхаков остался вне заявки на второй матч серии с минским «Динамо»

Нападающий ЦСКА Руслан Исхаков остался вне заявки на второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». 24-летнего форварда заменил Коул Касселс. Игра пройдёт сегодня, 28 марта, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: ХК ЦСКА

В первом матче серии Руслан Исхаков провёл на льду 16 минут 37 секунд. Он заработал коэффициент полезности «-3». Отметим, что также место Ивана Просветова в воротах займёт Павел Хомченко.

В первой игре серии «Динамо» одержало победу со счётом 5:2.