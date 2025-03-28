Защитник «Флориды» Куликов сможет вернуться на лёд после травмы на следующей неделе

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов сможет выйти на лёд на следующей неделе, сообщает журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на главного тренера «Пантерз» Пола Мориса.

Напомним, 34-летний защитник получил травму верхней части тела в первом периоде матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4) после неловкого падения в нейтральной зоне. Он отыграл восемь смен общей продолжительностью шесть минут.

В этом сезоне Куликов набрал 13 (4+9) очков в 68 играх при среднем игровом времени 19.17. На счету россиянина 110 силовых приёмов и 70 заблокированных бросков.