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Автомобилист — Ак Барс, результат второго матча 28 марта 2025, счёт 4:3, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Автомобилист» сравнял счёт в серии с «Ак Барсом», одержав победу во второй домашней игре
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В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Автомобилиста». Счёт в серии стал равным – 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Мэйсек, Кизимов) – 11:01 (5x5)     2:0 Меркли (Бывальцев, Голышев) – 19:29 (5x4)     3:0 Мэйсек (Да Коста) – 23:12 (5x4)     3:1 Фальковский (Коршков, О'Делл) – 29:09 (5x5)     3:2 Семёнов (Миллер) – 43:39 (5x5)     4:2 Бывальцев (Каштанов, Диц) – 45:35 (5x5)     4:3 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 46:29 (5x4)    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Шаров, Ник Меркли, Брукс Мэйсек и Алексей Бывальцев. Шайбы гостей на свой счёт записали Степан Фальковский, Кирилл Семёнов и Дмитрий Яшкин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующие матчи в серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.

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