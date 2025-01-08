«Автомобилист» сравнял счёт в серии с «Ак Барсом», одержав победу во второй домашней игре

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Автомобилиста». Счёт в серии стал равным – 1-1.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Шаров, Ник Меркли, Брукс Мэйсек и Алексей Бывальцев. Шайбы гостей на свой счёт записали Степан Фальковский, Кирилл Семёнов и Дмитрий Яшкин.

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Следующие матчи в серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.