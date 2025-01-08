«Металлург» проиграл «Авангарду» второй домашний матч и теперь уступает 0-2 в серии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой омичей со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии – 2-0 в пользу «Авангарда».

В основное время в составе магнитогорской команды отличились Игорь Гераськин и Трой Джозефс. В составе омичей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин и Рид Буше.

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В овертайме победную шайбу на свой счёт записал Владимир Ткачёв.

Третья встреча серии пройдёт в Омске 30 марта.