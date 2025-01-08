«Металлург» проиграл «Авангарду» второй домашний матч и теперь уступает 0-2 в серии
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой омичей со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии – 2-0 в пользу «Авангарда».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Гераськин (Паливко, Маклюков) – 03:50 (5x5) 1:1 Прохоркин (Гуляев) – 09:08 (5x5) 2:1 Джозефс (Вовченко, Паливко) – 23:33 (5x5) 2:2 Буше (Чистяков, Каблуков) – 32:39 (4x5) 2:3 Ткачёв (Маклауд, Буше) – 73:56 (5x5)
В основное время в составе магнитогорской команды отличились Игорь Гераськин и Трой Джозефс. В составе омичей заброшенными шайбами отметились Николай Прохоркин и Рид Буше.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В овертайме победную шайбу на свой счёт записал Владимир Ткачёв.
Третья встреча серии пройдёт в Омске 30 марта.
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