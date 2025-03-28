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Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» во втором матче серии с «Автомобилистом»

Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» во втором матче серии с «Автомобилистом»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении своей команды во второй встрече серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (3:4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Мэйсек, Кизимов) – 11:01 (5x5)     2:0 Меркли (Бывальцев, Голышев) – 19:29 (5x4)     3:0 Мэйсек (Да Коста) – 23:12 (5x4)     3:1 Фальковский (Коршков, О'Делл) – 29:09 (5x5)     3:2 Семёнов (Миллер) – 43:39 (5x5)     4:2 Бывальцев (Каштанов, Диц) – 45:35 (5x5)     4:3 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 46:29 (5x4)    

«Допустили на одну результативную ошибку больше, чем соперник. Идёт серия, есть напряжение, ребята готовятся к каждой игре, что показал и сегодняшний матч. Много эмоций, борьбы, стоит задача направлять эти эмоции в нужное русло.

Серия продолжается, идём от матча к матчу. Следующая игра самая важная, готовимся к ней. Характер у команды есть, могли сравнять, но не сложилось», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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