Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» во втором матче серии с «Автомобилистом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении своей команды во второй встрече серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (3:4).

«Допустили на одну результативную ошибку больше, чем соперник. Идёт серия, есть напряжение, ребята готовятся к каждой игре, что показал и сегодняшний матч. Много эмоций, борьбы, стоит задача направлять эти эмоции в нужное русло.

Серия продолжается, идём от матча к матчу. Следующая игра самая важная, готовимся к ней. Характер у команды есть, могли сравнять, но не сложилось», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.