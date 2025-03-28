Видео победного гола Ткачёва в овертайме матча «Металлург» — «Авангард»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой омичей со счётом 3:2 в овертайме.

Победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв, который после удара Майкла Маклауда в створ ворот добил в пустой угол.

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Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Авангарда». Третья встреча серии пройдёт в Омске 30 марта.