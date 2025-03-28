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Фальковский: проспали начало, но главное — не выключились, проявили характер

Фальковский: проспали начало, но главное — не выключились, проявили характер
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Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:4) во второй встрече серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Мэйсек, Кизимов) – 11:01 (5x5)     2:0 Меркли (Бывальцев, Голышев) – 19:29 (5x4)     3:0 Мэйсек (Да Коста) – 23:12 (5x4)     3:1 Фальковский (Коршков, О'Делл) – 29:09 (5x5)     3:2 Семёнов (Миллер) – 43:39 (5x5)     4:2 Бывальцев (Каштанов, Диц) – 45:35 (5x5)     4:3 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 46:29 (5x4)    

«Пропустили голы, где-то недосмотрели. Где-то проспали начало. Самое главное – не выключились, играли до конца. Лямкин проявил боевые качества, ловил шайбу на себя. Это придало импульс, немного не хватило, чтобы сравнять. В «Автомобилисте» тоже ребята вышли не отбывать номер, а играть в хоккей.

Когда я забивал, счёт был уже 0:3, важно было забросить как можно раньше, чтобы взбодриться. Получилось, пошло движение, но немножко не хватило, не реализовали свои моменты. Ничего страшного. «Автомобилист» — хорошая команда, просто не будет.

Хоккей – игра ошибок. Допустили на одну больше, поэтому такой результат. Каждая игра – новая история, от соперника можно ожидать всё что угодно. Команда показала характер – это главное. Едем домой, серия начинается заново», – передаёт слова Фальковского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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