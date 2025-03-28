Фальковский: проспали начало, но главное — не выключились, проявили характер

Защитник «Ак Барса» Степан Фальковский прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:4) во второй встрече серии первого раунда плей-офф КХЛ.
«Пропустили голы, где-то недосмотрели. Где-то проспали начало. Самое главное – не выключились, играли до конца. Лямкин проявил боевые качества, ловил шайбу на себя. Это придало импульс, немного не хватило, чтобы сравнять. В «Автомобилисте» тоже ребята вышли не отбывать номер, а играть в хоккей.
Когда я забивал, счёт был уже 0:3, важно было забросить как можно раньше, чтобы взбодриться. Получилось, пошло движение, но немножко не хватило, не реализовали свои моменты. Ничего страшного. «Автомобилист» — хорошая команда, просто не будет.
Хоккей – игра ошибок. Допустили на одну больше, поэтому такой результат. Каждая игра – новая история, от соперника можно ожидать всё что угодно. Команда показала характер – это главное. Едем домой, серия начинается заново», – передаёт слова Фальковского корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 28 марта 2025
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