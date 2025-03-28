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Защитник «Ак Барса» Миллер высказался о жёсткой силовой игре «Автомобилиста»

Защитник «Ак Барса» Миллер высказался о жёсткой силовой игре «Автомобилиста»
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Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер после поражения от «Автомобилиста» (3:4) во второй встрече серии первого раунда плей-офф КХЛ высказался о жёсткой силовой игре соперника.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Мэйсек, Кизимов) – 11:01 (5x5)     2:0 Меркли (Бывальцев, Голышев) – 19:29 (5x4)     3:0 Мэйсек (Да Коста) – 23:12 (5x4)     3:1 Фальковский (Коршков, О'Делл) – 29:09 (5x5)     3:2 Семёнов (Миллер) – 43:39 (5x5)     4:2 Бывальцев (Каштанов, Диц) – 45:35 (5x5)     4:3 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 46:29 (5x4)    

«Всё случилось не так, как мы хотели, но от этой игры можно строить свою игру дальше. Летим домой, будем стараться выиграть там следующий матч. У нас перед игрой был большой разговор про удаления, что нужно стараться их избегать. Мы нахватали удалений, что сказалось на нашей игре. Важно работать над дисциплиной. В команде много ребят, против которых играли в прошлом году, это дополнительная мотивация. Но не надо обращать внимания на прошлое, надо смотреть в будущее.

Не удивлён голом Семёнова – он талантливый игрок и ещё раз это показал. Не сказал бы, что игра на пятаке – это наше слабое место, посмотрим видео, изучим моменты, но в хоккее бывают ошибки, это нормально. В плей-офф играют жёстко, меня не удивил жёсткий приём от соперника, нужно продолжать бороться. Есть удаление – хорошо. Нет удаления – продолжать работать и давить», – передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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