Защитник «Ак Барса» Миллер высказался о жёсткой силовой игре «Автомобилиста»

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер после поражения от «Автомобилиста» (3:4) во второй встрече серии первого раунда плей-офф КХЛ высказался о жёсткой силовой игре соперника.

«Всё случилось не так, как мы хотели, но от этой игры можно строить свою игру дальше. Летим домой, будем стараться выиграть там следующий матч. У нас перед игрой был большой разговор про удаления, что нужно стараться их избегать. Мы нахватали удалений, что сказалось на нашей игре. Важно работать над дисциплиной. В команде много ребят, против которых играли в прошлом году, это дополнительная мотивация. Но не надо обращать внимания на прошлое, надо смотреть в будущее.

Не удивлён голом Семёнова – он талантливый игрок и ещё раз это показал. Не сказал бы, что игра на пятаке – это наше слабое место, посмотрим видео, изучим моменты, но в хоккее бывают ошибки, это нормально. В плей-офф играют жёстко, меня не удивил жёсткий приём от соперника, нужно продолжать бороться. Есть удаление – хорошо. Нет удаления – продолжать работать и давить», – передаёт слова Миллера корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.