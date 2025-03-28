Заварухин — о победе над «Ак Барсом»: можно было бы валидол принести и раздать

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3) во второй встрече серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Впечатлений много, можно было бы валидол принести и раздать, как раздают сувениры. Был хороший настрой, хорошие эмоции. При счёте 3:0 имели 100-процентные моменты, могли делать счёт 4:0, 5:0, а получили сами себе. Концентрация на завершении – основное, в концовке мало владели шайбой, из-за нарушений получился напряг в конце. Выдержали прессинг «Ак Барса», хорошие хоккеисты у них есть. Первый шаг, первая победа в серии.

— 24 силовых в первом периоде – реакция на проигранную в агрессии первую встречу?

— В первой игре уступили из-за того, что не забили сами и пропустили в меньшинстве. Сегодня больше команда была заряжена, больше эмоций и желания победить.

— Почему перешли на удержание при счёте 3:0?

— Не соглашусь с вами, много моментов было, которые не забили. Когда соперник сделал счёт 1:3, не вывели шайбу из зоны, и нас наказали за эту ошибку. Хотели сыграть в свою игру, атаковать, но была расточительность в моментах, соперник нас наказал. Хорошее нападение у «Ак Барса», они создавали моменты, где-то мы недоработали. Сделаем корректировки, выводы.

— Аликин играл и во втором матче. Было ли сложно выбрать голкипера сегодня?

— Сразу планировали, что он сегодня сыграет. Разговаривали с тренером по вратарям, и он с ним. План на игры в Казани есть, посмотрим, как он будет действовать.

— Почему не играл Эберт?

— У нас все сильнейшие игроки были в основе сегодня, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.