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Заварухин — о победе над «Ак Барсом»: можно было бы валидол принести и раздать

Заварухин — о победе над «Ак Барсом»: можно было бы валидол принести и раздать
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3) во второй встрече серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Мэйсек, Кизимов) – 11:01 (5x5)     2:0 Меркли (Бывальцев, Голышев) – 19:29 (5x4)     3:0 Мэйсек (Да Коста) – 23:12 (5x4)     3:1 Фальковский (Коршков, О'Делл) – 29:09 (5x5)     3:2 Семёнов (Миллер) – 43:39 (5x5)     4:2 Бывальцев (Каштанов, Диц) – 45:35 (5x5)     4:3 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 46:29 (5x4)    

— Впечатлений много, можно было бы валидол принести и раздать, как раздают сувениры. Был хороший настрой, хорошие эмоции. При счёте 3:0 имели 100-процентные моменты, могли делать счёт 4:0, 5:0, а получили сами себе. Концентрация на завершении – основное, в концовке мало владели шайбой, из-за нарушений получился напряг в конце. Выдержали прессинг «Ак Барса», хорошие хоккеисты у них есть. Первый шаг, первая победа в серии.

— 24 силовых в первом периоде – реакция на проигранную в агрессии первую встречу?
— В первой игре уступили из-за того, что не забили сами и пропустили в меньшинстве. Сегодня больше команда была заряжена, больше эмоций и желания победить.

— Почему перешли на удержание при счёте 3:0?
— Не соглашусь с вами, много моментов было, которые не забили. Когда соперник сделал счёт 1:3, не вывели шайбу из зоны, и нас наказали за эту ошибку. Хотели сыграть в свою игру, атаковать, но была расточительность в моментах, соперник нас наказал. Хорошее нападение у «Ак Барса», они создавали моменты, где-то мы недоработали. Сделаем корректировки, выводы.

— Аликин играл и во втором матче. Было ли сложно выбрать голкипера сегодня?
— Сразу планировали, что он сегодня сыграет. Разговаривали с тренером по вратарям, и он с ним. План на игры в Казани есть, посмотрим, как он будет действовать.

— Почему не играл Эберт?
— У нас все сильнейшие игроки были в основе сегодня, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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