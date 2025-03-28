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Заварухин — о смене губернатора области: теперь у «Автомобилиста» будет двойная поддержка

Заварухин — о смене губернатора области: теперь у «Автомобилиста» будет двойная поддержка
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о смене губернатора Свердловской области и предположил, как это может сказаться на команде.

— Как приход нового губернатора области скажется на команде?
— Это вопрос не ко мне, наверное, почему так случилось. Поддержка его была важна – наверное, он из Москвы будет так поддерживать нас. Пока контактов с новым губернатором не было, но знаю, что он любит хоккей, здорово относится к «Автомобилисту». Сейчас у нас двойная поддержка будет, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

В среду, 26 марта, стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушёл в отставку по собственному желанию. На пост врио губернатора области был назначен Денис Паслер.

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