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«Отчаянный хоккей». Ги Буше оценил вторую победу «Авангарда» в серии с «Металлургом»

«Отчаянный хоккей». Ги Буше оценил вторую победу «Авангарда» в серии с «Металлургом»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил вторую победу «Авангарда» в серии с «Металлургом» (3:2 ОТ, 2-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Гераськин (Паливко, Маклюков) – 03:50 (5x5)     1:1 Прохоркин (Гуляев) – 09:08 (5x5)     2:1 Джозефс (Вовченко, Паливко) – 23:33 (5x5)     2:2 Буше (Чистяков, Каблуков) – 32:39 (4x5)     2:3 Ткачёв (Маклауд, Буше) – 73:56 (5x5)    

«Классный матч плей-офф получился, великолепное зрелище и для болельщиков, и для лиги. Отчаянный хоккей показывали команды, но мы этого ждали и в целом ничем не были удивлены. Я очень доволен тем, как игроки «Авангарда» себя показали. Они сохраняли спокойствие и собранность на протяжении всего матча и отталкивались от того, что нам приносит успех на протяжении длительного времени», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующие встречи в серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.

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