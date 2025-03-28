«Отчаянный хоккей». Ги Буше оценил вторую победу «Авангарда» в серии с «Металлургом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил вторую победу «Авангарда» в серии с «Металлургом» (3:2 ОТ, 2-0).

«Классный матч плей-офф получился, великолепное зрелище и для болельщиков, и для лиги. Отчаянный хоккей показывали команды, но мы этого ждали и в целом ничем не были удивлены. Я очень доволен тем, как игроки «Авангарда» себя показали. Они сохраняли спокойствие и собранность на протяжении всего матча и отталкивались от того, что нам приносит успех на протяжении длительного времени», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующие встречи в серии состоятся 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.