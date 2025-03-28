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Нападающий минского «Динамо» Пинчук забил гол без броска в стиле Кучерова

Нападающий минского «Динамо» Пинчук забил гол без броска в стиле Кучерова
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду ЦСКА. На момент написания новости идёт третий период, счёт – 3:1 в пользу минчан.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Провольнев (Полтапов, Соркин) – 31:43 (5x5)     1:1 Мороз (Шипачёв) – 34:39 (5x5)     2:1 Шипачёв (Горбунов) – 36:48 (5x5)     3:1 Пинчук (Волков) – 42:41 (5x5)     3:2 Саморуков (Соркин, Провольнев) – 51:34 (5x5)     4:2 Горбунов – 58:34 (en)     5:2 Брук – 58:56 (en)     5:3 Полтапов – 59:57 (5x4)    

На 43-й минуте нападающий «Динамо» Виталий Пинчук забил гол в стиле Никиты Кучерова без броска с передачи Александра Волкова и укрепил преимущество своей команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в первой игре серии «Динамо» одержало победу со счётом 5:2.

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