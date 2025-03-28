Нападающий минского «Динамо» Пинчук забил гол без броска в стиле Кучерова

В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду ЦСКА. На момент написания новости идёт третий период, счёт – 3:1 в пользу минчан.

На 43-й минуте нападающий «Динамо» Виталий Пинчук забил гол в стиле Никиты Кучерова без броска с передачи Александра Волкова и укрепил преимущество своей команды.

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Напомним, в первой игре серии «Динамо» одержало победу со счётом 5:2.