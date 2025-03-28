Ги Буше — о большом количестве удалений «Авангарда»: в плей-офф мы не увидим танцы на льду

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Металлургом» (3:2 ОТ) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги высказался о большом количестве удалений своей команды.

«Да, я ожидал большого количества удалений, так и в Северной Америке проходит плей-офф. Эмоции зашкаливают, встречаются две команды, которые очень хотят победить. Мы не увидим здесь танцы на льду, это жёсткая битва. Много силовых приёмов? Мы всегда действуем жёстко в плане физики, эмоций, психологии», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.