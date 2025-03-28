Ги Буше — о большом количестве удалений «Авангарда»: в плей-офф мы не увидим танцы на льду
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Металлургом» (3:2 ОТ) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги высказался о большом количестве удалений своей команды.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Гераськин (Паливко, Маклюков) – 03:50 (5x5) 1:1 Прохоркин (Гуляев) – 09:08 (5x5) 2:1 Джозефс (Вовченко, Паливко) – 23:33 (5x5) 2:2 Буше (Чистяков, Каблуков) – 32:39 (4x5) 2:3 Ткачёв (Маклауд, Буше) – 73:56 (5x5)
«Да, я ожидал большого количества удалений, так и в Северной Америке проходит плей-офф. Эмоции зашкаливают, встречаются две команды, которые очень хотят победить. Мы не увидим здесь танцы на льду, это жёсткая битва. Много силовых приёмов? Мы всегда действуем жёстко в плане физики, эмоций, психологии», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 марта 2025
-
22:30
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:17
-
22:02
-
21:59
-
21:59
-
21:37
-
21:35
-
21:24
-
20:57
-
20:46
-
20:41
-
20:35
-
20:25
-
20:11
-
20:02
-
19:32
-
19:15
-
18:50
-
18:25
-
18:00
-
17:05
-
16:40
-
16:15
-
15:50
-
15:34
-
15:14
-
14:49
-
14:33
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:26