Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче с восемью голами и удвоило преимущество в серии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии 2-0 в пользу «Динамо».

В составе минчан заброшенными шайбами отметились Вадим Мороз, Вадим Шипачёв, Виталий Пинчук, Роман Горбунов и Джош Брук. В составе ЦСКА отличились Владислав Провольнев, Дмитрий Саморуков и Прохор Полтапов.

Третий матч серии пройдёт 30 марта в Москве. Следующие матчи в серии состоятся 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.