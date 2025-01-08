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Динамо Мн — ЦСКА, результат второго матча 28 марта 2025, счёт 5:3, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

Минское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче с восемью голами и удвоило преимущество в серии
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии 2-0 в пользу «Динамо».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Провольнев (Полтапов, Соркин) – 31:43 (5x5)     1:1 Мороз (Шипачёв) – 34:39 (5x5)     2:1 Шипачёв (Горбунов) – 36:48 (5x5)     3:1 Пинчук (Волков) – 42:41 (5x5)     3:2 Саморуков (Соркин, Провольнев) – 51:34 (5x5)     4:2 Горбунов – 58:34 (en)     5:2 Брук – 58:56 (en)     5:3 Полтапов – 59:57 (5x4)    

В составе минчан заброшенными шайбами отметились Вадим Мороз, Вадим Шипачёв, Виталий Пинчук, Роман Горбунов и Джош Брук. В составе ЦСКА отличились Владислав Провольнев, Дмитрий Саморуков и Прохор Полтапов.

Третий матч серии пройдёт 30 марта в Москве. Следующие матчи в серии состоятся 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.

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