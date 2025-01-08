«Спартак» одержал победу над «Северсталью» и повёл 2-0 в серии плей-офф КХЛ

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду «Северсталь». Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 4:2.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Павел Порядин, Александр Пашин, Андрей Локтионов и Адам Ружичка. В составе гостей дважды отличился Михаил Котляревский.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Спартака».

Третья игра серии пройдёт 30 марта в Череповце. Следующие матчи в серии состоятся 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.