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Спартак — Северсталь, результат второго матча 28 марта 2025, счёт 4:2, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Спартак» одержал победу над «Северсталью» и повёл 2-0 в серии плей-офф КХЛ
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду «Северсталь». Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 4:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Порядин (Голдобин) – 17:01 (5x5)     1:1 Котляревский (Щучинов, Alexei Kruchinin) – 22:02 (5x4)     2:1 Пашин – 36:58 (5x5)     3:1 Локтионов (Вишневский, Голдобин) – 40:23 (5x4)     3:2 Котляревский (Щучинов, Скоренов) – 52:29 (5x4)     4:2 Ружичка – 55:49 (4x5)    

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Павел Порядин, Александр Пашин, Андрей Локтионов и Адам Ружичка. В составе гостей дважды отличился Михаил Котляревский.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Спартака».

Третья игра серии пройдёт 30 марта в Череповце. Следующие матчи в серии состоятся 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* при необходимости.

Сетка плей-офф КХЛ
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