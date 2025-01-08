«Спартак» одержал победу над «Северсталью» и повёл 2-0 в серии плей-офф КХЛ
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду «Северсталь». Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 4:2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Порядин (Голдобин) – 17:01 (5x5) 1:1 Котляревский (Щучинов, Alexei Kruchinin) – 22:02 (5x4) 2:1 Пашин – 36:58 (5x5) 3:1 Локтионов (Вишневский, Голдобин) – 40:23 (5x4) 3:2 Котляревский (Щучинов, Скоренов) – 52:29 (5x4) 4:2 Ружичка – 55:49 (4x5)
Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Павел Порядин, Александр Пашин, Андрей Локтионов и Адам Ружичка. В составе гостей дважды отличился Михаил Котляревский.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Спартака».
Третья игра серии пройдёт 30 марта в Череповце. Следующие матчи в серии состоятся 1, 3*, 5*, 7* апреля.
* при необходимости.
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