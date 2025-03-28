Форвард ЦСКА Долженков несколько раз наотмашь ударил клюшкой игрока «Динамо» Мн

В Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии 2-0 в пользу «Динамо».

В концовке третьего периода, после свистка форвард ЦСКА Кирилл Долженков несколько раз наотмашь ударил клюшкой игрока минского «Динамо» Криса Тирни, он упал на лёд и несколько секунд не поднимался. После этого эпизода началась потасовка.

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По итогам этого эпизода Долженков был наказан большим и дисциплинарным штрафом (5+20).