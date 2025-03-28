Разин — о втором поражении от «Авангарда»: фарт пока не на стороне «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о втором поражении от «Авангарда» (2:3 ОТ).

«Обычно после выигранных встреч говорят, что ребята молодцы, выполнили установку. Сегодня мы проиграли, но ребята молодцы. Мы немного перестроились после первой игры, провели хороший матч. Единственное, пока фарт не на нашей стороне. Но фарт надо заслужить. Как заслужить? Ну, не знаю. Вроде всё для этого делаем. Сегодня, когда при счёте 2:1 шайба на ленточке лежала, её туда не засосало. А тут же в ответку два рикошета – и гол. Надо заслужить как-то фарт.

Мы и прошлую игру старались активно начать, тут глобальных изменений не было. Просто там бросок от синей линии засосало в ворота. Сегодня, опять же, первый гол забили, затем доминировали, но идёт бросок по нашим воротам, опять удачный отскок… В плане настроя ничего не поменялось, мы поменяли тактические действия, и это приносило плоды», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.