«Честно, я сам шокирован. Неделю назад он ещё хромал». Разин — о возвращении Юрова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал участие нападающего Данилы Юрова во втором матче cерии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:3 ОТ, 0-2).

«Столь раннее возвращение Юрова в строй? Честно, я сам шокирован. Неделю назад он ещё хромал. Но Данила рвался в бой, и сегодня я им доволен», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

21-летний Юров последний раз выходил на лёд 15 февраля в матче с «Сибирью» (5:2). Всего в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ на его счету 25 (13+12) очков в 46 проведённых встречах. Юров выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом» в прошлом сезоне.