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«Честно, я сам шокирован. Неделю назад он ещё хромал». Разин — о возвращении Юрова

«Честно, я сам шокирован. Неделю назад он ещё хромал». Разин — о возвращении Юрова
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал участие нападающего Данилы Юрова во втором матче cерии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:3 ОТ, 0-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Гераськин (Паливко, Маклюков) – 03:50 (5x5)     1:1 Прохоркин (Гуляев) – 09:08 (5x5)     2:1 Джозефс (Вовченко, Паливко) – 23:33 (5x5)     2:2 Буше (Чистяков, Каблуков) – 32:39 (4x5)     2:3 Ткачёв (Маклауд, Буше) – 73:56 (5x5)    

«Столь раннее возвращение Юрова в строй? Честно, я сам шокирован. Неделю назад он ещё хромал. Но Данила рвался в бой, и сегодня я им доволен», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

21-летний Юров последний раз выходил на лёд 15 февраля в матче с «Сибирью» (5:2). Всего в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ на его счету 25 (13+12) очков в 46 проведённых встречах. Юров выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом» в прошлом сезоне.

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