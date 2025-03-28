Разин — об удалениях в серии «Металлург» — «Авангард»: все всё видели, и все всё понимают
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (2:3 ОТ) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина не стал развёрнуто комментировать ситуацию с большим количеством удалений в обеих командах.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Гераськин (Паливко, Маклюков) – 03:50 (5x5) 1:1 Прохоркин (Гуляев) – 09:08 (5x5) 2:1 Джозефс (Вовченко, Паливко) – 23:33 (5x5) 2:2 Буше (Чистяков, Каблуков) – 32:39 (4x5) 2:3 Ткачёв (Маклауд, Буше) – 73:56 (5x5)
— В регулярке «Металлург» был одной из самых дисциплинированных команд, а в этой серии много удалений с обеих сторон…
— Давайте не будем про это, а то я сейчас… Закроем тему. Все всё видели, и все всё понимают.
— Что не так с большинством?
— Зато у нас меньшинство заработало. Моменты были, соперник хорошо сыграл, нас изучил. Мы перестроились в последнем розыгрыше, но не забили, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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