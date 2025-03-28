Разин — об удалениях в серии «Металлург» — «Авангард»: все всё видели, и все всё понимают

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Авангарда» (2:3 ОТ) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина не стал развёрнуто комментировать ситуацию с большим количеством удалений в обеих командах.

— В регулярке «Металлург» был одной из самых дисциплинированных команд, а в этой серии много удалений с обеих сторон…

— Давайте не будем про это, а то я сейчас… Закроем тему. Все всё видели, и все всё понимают.

— Что не так с большинством?

— Зато у нас меньшинство заработало. Моменты были, соперник хорошо сыграл, нас изучил. Мы перестроились в последнем розыгрыше, но не забили, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.