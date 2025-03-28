«Ну попил он водички, и что?» Разин отреагировал на необычный эпизод с Камаловым

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поступок защитника команды Никиты Камалова во время второго матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:3 ОТ).
«Эпизод с Камаловым? Так хочется пошутить, но нельзя. Ну что мне комментировать? Ну попил он водички, и что?», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В концовке первой двадцатиминутки у ворот «Авангарда» произошла потасовка. Защитник «Металлурга» Никита Камалов сцепился с вратарём омичей Никитой Серебряковым. За голкипера вступился нападающий «Авангарда» Илья Каблуков, и начались разборки. Хоккеистов разняли, после чего Камалов взял бутылку омского вратаря и попил из неё. Каблукову этот жест не понравился, но снова выяснять отношения с Камаловым не дали судьи.
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