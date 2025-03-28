Разин: по движению мы «Авангард» переиграли. Но у нас, к сожалению, не шорт-трек

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру своей команды во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:3 ОТ).
— Кажется, что не хватает простых, рабочих голов «Металлургу».
— Да любых голов. Вы думаете, я прошу витиевато забивать? Просто хочется, чтобы залетали голы. Как вот в овертайме Джонсон бросал, просто не попал в рамку с пятака. Это как бы гол был? Правильно, простой. Хоккей тем и интересен, что разные голы бывают.
— Не планируете подключить резервистов?
— Понимаете, очень хорошая, мужская серия идёт. Хоккей очень быстрый. Ребята, которые сегодня играли, они выдержали этот темп, а в овертайме мы накладывали смены, проводили позиционки, у нас была куча моментов. По движению и функционалу мы соперника переиграли, но у нас, к сожалению, не шорт-трек. Претензий к тем, кто играл, у меня нет. И я не вижу, что резервисты нам как-то помогут. Не знаем, вместо кого ввести Рендулича или Яковлева, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 28 марта 2025
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