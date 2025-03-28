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Разин: по движению мы «Авангард» переиграли. Но у нас, к сожалению, не шорт-трек

Разин: по движению мы «Авангард» переиграли. Но у нас, к сожалению, не шорт-трек
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру своей команды во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (2:3 ОТ).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Гераськин (Паливко, Маклюков) – 03:50 (5x5)     1:1 Прохоркин (Гуляев) – 09:08 (5x5)     2:1 Джозефс (Вовченко, Паливко) – 23:33 (5x5)     2:2 Буше (Чистяков, Каблуков) – 32:39 (4x5)     2:3 Ткачёв (Маклауд, Буше) – 73:56 (5x5)    

— Кажется, что не хватает простых, рабочих голов «Металлургу».
— Да любых голов. Вы думаете, я прошу витиевато забивать? Просто хочется, чтобы залетали голы. Как вот в овертайме Джонсон бросал, просто не попал в рамку с пятака. Это как бы гол был? Правильно, простой. Хоккей тем и интересен, что разные голы бывают.

— Не планируете подключить резервистов?
— Понимаете, очень хорошая, мужская серия идёт. Хоккей очень быстрый. Ребята, которые сегодня играли, они выдержали этот темп, а в овертайме мы накладывали смены, проводили позиционки, у нас была куча моментов. По движению и функционалу мы соперника переиграли, но у нас, к сожалению, не шорт-трек. Претензий к тем, кто играл, у меня нет. И я не вижу, что резервисты нам как-то помогут. Не знаем, вместо кого ввести Рендулича или Яковлева, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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