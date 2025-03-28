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Разин: не факт, что тот же Ливо, если его взять в «Металлург», сможет играть в наш хоккей

Разин: не факт, что тот же Ливо, если его взять в «Металлург», сможет играть в наш хоккей
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин не уверен, что нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, ставший лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/2025, смог бы играть в тот хоккей, в который играет «Металлург».

«Наш тренерский штаб заставляет команду играть в быстрый хоккей. И тот же Ливо, если взять его в «Металлург», не факт, что сможет играть в такой хоккей. Да, я бы хотел, чтобы Маккиннон с Макдэвидом подъехали… Не могу сказать, что у нас плохое большинство. Просто мы играем с командой, у которой хорошее меньшинство, хорошие исполнители там», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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