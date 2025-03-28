Воробьёв: ЦСКА заслуживал большего в матче с «Динамо». Серия до четырёх побед, работаем

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал поражение команды от минского «Динамо» (3:5, 0-2) в матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Мы сегодня заслуживали большего, хорошая игра с нашей стороны. Соперник хорошо реализовал свои моменты. Серия до четырёх побед. Готовимся дальше. Сегодня все хорошо играли. Там у вас есть парень небыстрый, который сегодня на мастерстве разобрался. Работаем. До четырёх побед серия», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Серия переезжает в Москву. Следующие игры состоятся 30 марта и 1 апреля на «ЦСКА-Арене». Остальные матчи серии, если потребуются, пройдут соответственно 3 апреля в Минске, 5 апреля в Москве и 7 апреля – в Минске.