«Можно играть в теннис, там нет контактов». Воробьёв — об ударах Долженкова

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв после поражения команды от минского «Динамо» (3:5, 0-2) в матче 1/8 финала Кубка Гагарина высказался об ударах нападающего армейцев Кирилла Долженкова в концовке встречи.
– Как оцените «грязь» от Долженкова?
– Это плей-офф, эмоции. Хоккей – контактный вид спорта. Так можно играть в теннис, там нет контактов, игра через сетку. Я сам играл в хоккей, знаю, как это работает в плей-офф, – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, в конце третьего периода, после свистка Долженков несколько раз наотмашь ударил клюшкой игрока минского «Динамо» Криса Тирни, тот упал на лёд и несколько секунд не поднимался. По итогам этого эпизода Долженков был наказан большим и дисциплинарным штрафом (5+20).
- 28 марта 2025
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