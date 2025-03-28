Воробьёв — белорусским журналистам: хорошо, что вы болеете за свою команду и цепляете меня

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв поблагодарил белорусских журналистов за вопросы после игры с минским «Динамо» (3:5, 0-2) в 1/8 финала Кубка Гагарина.
– Чувствуете ли вы доверие со стороны руководства?
– Хорошо, что вы болеете за свою команду и всеми методами пытаетесь цеплять, чтобы провоцировать меня. Большие молодцы. Спасибо.
– Чего ждать от ЦСКА в Москве?
– Чтобы на один больше забивать, чем «Динамо».
– Обычно дни рождения мотивируют игроков, а сегодня день рождения вашего капитана так не сработал…
– Да ладно? Серьёзно? Ну хорошо. Я говорю, я очень признательный, вы большие молодцы, вы болеете за свою команду и видите её под призмой. Но сегодня был и настрой запредельный, и работали мы лучше, – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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