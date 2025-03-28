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Воробьёв — белорусским журналистам: хорошо, что вы болеете за свою команду и цепляете меня

Воробьёв — белорусским журналистам: хорошо, что вы болеете за свою команду и цепляете меня
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв поблагодарил белорусских журналистов за вопросы после игры с минским «Динамо» (3:5, 0-2) в 1/8 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Провольнев (Полтапов, Соркин) – 31:43 (5x5)     1:1 Мороз (Шипачёв) – 34:39 (5x5)     2:1 Шипачёв (Горбунов) – 36:48 (5x5)     3:1 Пинчук (Волков) – 42:41 (5x5)     3:2 Саморуков (Соркин, Провольнев) – 51:34 (5x5)     4:2 Горбунов – 58:34 (en)     5:2 Брук – 58:56 (en)     5:3 Полтапов – 59:57 (5x4)    

– Чувствуете ли вы доверие со стороны руководства?
– Хорошо, что вы болеете за свою команду и всеми методами пытаетесь цеплять, чтобы провоцировать меня. Большие молодцы. Спасибо.

– Чего ждать от ЦСКА в Москве?
– Чтобы на один больше забивать, чем «Динамо».

– Обычно дни рождения мотивируют игроков, а сегодня день рождения вашего капитана так не сработал…
– Да ладно? Серьёзно? Ну хорошо. Я говорю, я очень признательный, вы большие молодцы, вы болеете за свою команду и видите её под призмой. Но сегодня был и настрой запредельный, и работали мы лучше, – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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