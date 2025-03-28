Квартальнов оценил победу минского «Динамо» во втором матче с ЦСКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над московским ЦСКА (5:3, 2-0) в матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Тяжёлая игра. В общем-то, лёгких игр в плей-офф не бывает. Играем с хорошей командой, силовой командой. Победили. Минус, конечно, опять пропустили первыми. Здесь надо всё-таки стараться забивать. Ну, ещё раз говорю, тут есть моменты. Чемпион как бы, хорошая команда. Здесь приходится терпеть», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Серия переезжает в Москву, следующая игра на «ЦСКА-Арене» состоится 30 марта, четвёртый матч пройдёт в столице 1 апреля.