Квартальнов оценил победу минского «Динамо» во втором матче с ЦСКА
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над московским ЦСКА (5:3, 2-0) в матче 1/8 финала Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Провольнев (Полтапов, Соркин) – 31:43 (5x5) 1:1 Мороз (Шипачёв) – 34:39 (5x5) 2:1 Шипачёв (Горбунов) – 36:48 (5x5) 3:1 Пинчук (Волков) – 42:41 (5x5) 3:2 Саморуков (Соркин, Провольнев) – 51:34 (5x5) 4:2 Горбунов – 58:34 (en) 5:2 Брук – 58:56 (en) 5:3 Полтапов – 59:57 (5x4)
«Тяжёлая игра. В общем-то, лёгких игр в плей-офф не бывает. Играем с хорошей командой, силовой командой. Победили. Минус, конечно, опять пропустили первыми. Здесь надо всё-таки стараться забивать. Ну, ещё раз говорю, тут есть моменты. Чемпион как бы, хорошая команда. Здесь приходится терпеть», – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Серия переезжает в Москву, следующая игра на «ЦСКА-Арене» состоится 30 марта, четвёртый матч пройдёт в столице 1 апреля.
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