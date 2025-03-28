Квартальнов – о Долженкове: такие вещи без команды не делаются. Это печально

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победы над московским ЦСКА (5:3, 2-0) в матче 1/8 финала Кубка Гагарина оценил эпизод с форвардом армейцев Кириллом Долженковым.

– Как оцените ситуацию с Долженковым?

– За три секунды, в плей-офф на вбрасывании… Это же игры нет. Из опыта скажу – такие вещи без команды не делаются. Это печально. Просто, блин, печально, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в конце третьего периода, после свистка Долженков несколько раз наотмашь ударил клюшкой игрока минского «Динамо» Криса Тирни, тот упал на лёд и несколько секунд не поднимался. По итогам этого эпизода Долженков был наказан большим и дисциплинарным штрафом (5+20).