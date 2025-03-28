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Квартальнов – о Долженкове: такие вещи без команды не делаются. Это печально

Квартальнов – о Долженкове: такие вещи без команды не делаются. Это печально
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победы над московским ЦСКА (5:3, 2-0) в матче 1/8 финала Кубка Гагарина оценил эпизод с форвардом армейцев Кириллом Долженковым.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Провольнев (Полтапов, Соркин) – 31:43 (5x5)     1:1 Мороз (Шипачёв) – 34:39 (5x5)     2:1 Шипачёв (Горбунов) – 36:48 (5x5)     3:1 Пинчук (Волков) – 42:41 (5x5)     3:2 Саморуков (Соркин, Провольнев) – 51:34 (5x5)     4:2 Горбунов – 58:34 (en)     5:2 Брук – 58:56 (en)     5:3 Полтапов – 59:57 (5x4)    

– Как оцените ситуацию с Долженковым?
– За три секунды, в плей-офф на вбрасывании… Это же игры нет. Из опыта скажу – такие вещи без команды не делаются. Это печально. Просто, блин, печально, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в конце третьего периода, после свистка Долженков несколько раз наотмашь ударил клюшкой игрока минского «Динамо» Криса Тирни, тот упал на лёд и несколько секунд не поднимался. По итогам этого эпизода Долженков был наказан большим и дисциплинарным штрафом (5+20).

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