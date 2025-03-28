Форвард «Динамо» Мн Шипачёв вышел на второе место по очкам в плей‑офф в истории КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА (5:3, 2-0) отметился одним голом и одной результативной передачей и вышел на второе место по очкам в плей‑офф в истории КХЛ.

Теперь на счету Шипачёва 129 (41+88) очков в плей‑офф, таким образом, он вышел на чистое второе место, обойдя Даниса Зарипова, у которого 128 очков. Лидером в списке лучших бомбардиров в истории плей‑офф КХЛ остаётся Сергей Мозякин, заработавший 172 очка.

После двух встреч в серии минское «Динамо» выигрывает у ЦСКА со счётом 2-0. Следующая игра состоится 30 марта в Москве.