Форвард «Динамо» Мн Шипачёв вышел на второе место по очкам в плей‑офф в истории КХЛ
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА (5:3, 2-0) отметился одним голом и одной результативной передачей и вышел на второе место по очкам в плей‑офф в истории КХЛ.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Провольнев (Полтапов, Соркин) – 31:43 (5x5) 1:1 Мороз (Шипачёв) – 34:39 (5x5) 2:1 Шипачёв (Горбунов) – 36:48 (5x5) 3:1 Пинчук (Волков) – 42:41 (5x5) 3:2 Саморуков (Соркин, Провольнев) – 51:34 (5x5) 4:2 Горбунов – 58:34 (en) 5:2 Брук – 58:56 (en) 5:3 Полтапов – 59:57 (5x4)
Теперь на счету Шипачёва 129 (41+88) очков в плей‑офф, таким образом, он вышел на чистое второе место, обойдя Даниса Зарипова, у которого 128 очков. Лидером в списке лучших бомбардиров в истории плей‑офф КХЛ остаётся Сергей Мозякин, заработавший 172 очка.
После двух встреч в серии минское «Динамо» выигрывает у ЦСКА со счётом 2-0. Следующая игра состоится 30 марта в Москве.
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