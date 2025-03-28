Квартальнов — о голе Пинчука: давайте скажу, что так и было задумано

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал шайбу Виталия Пинчука, заброшенную в матче 1/8 финала Кубка Гагарина с ЦСКА (5:3, 2-0).

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– Часто ли Пинчук исполняет подобные голы на тренировках?

– Это к Виталию вопрос. Для меня важно, что он забил. Не мимо ворот, сошла-не сошла. Важно, что он забил. Можем гадать. Может, он скажет, что так и задумано. Давайте я скажу, что так и задумано.

– Что с Энасом?

– Он до игры себя плохо чувствовал. Получил удар клюшкой в голову. Очень много таких моментов мы получаем. Поберегли его, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.