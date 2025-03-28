Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Подшивалов кинул Мансурова на лавку, Титов и Дасаев смотрели с VIP. Фото победы «Спартака»

28 марта в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл второй матч серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду «Северсталь». Встреча команд Западной конференции завершилась победой «Спартака» со счётом 4:2.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Павел Порядин, Александр Пашин, Андрей Локтионов и Адам Ружичка. В составе гостей дважды отличился Михаил Котляревский.

Таким образом, счёт в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 стал 2-0 в пользу «Спартака».

Третья и четвёртая игры серии пройдут 30 марта и 1 апреля в Череповце. Следующие матчи серии (при необходимости) состоятся 3, 5 и 7 апреля.