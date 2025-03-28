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Квартальнов: Демченко дал минскому «Динамо» шанс в матче с ЦСКА

Квартальнов: Демченко дал минскому «Динамо» шанс в матче с ЦСКА
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался об игре вратаря Василия Демченко в матче с ЦСКА (5:3, 2-0) в 1/8 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Провольнев (Полтапов, Соркин) – 31:43 (5x5)     1:1 Мороз (Шипачёв) – 34:39 (5x5)     2:1 Шипачёв (Горбунов) – 36:48 (5x5)     3:1 Пинчук (Волков) – 42:41 (5x5)     3:2 Саморуков (Соркин, Провольнев) – 51:34 (5x5)     4:2 Горбунов – 58:34 (en)     5:2 Брук – 58:56 (en)     5:3 Полтапов – 59:57 (5x4)    

– Какой момент был переломным?
– Вася [Демченко] дал нам шанс. Если играем с хорошей командой, вратари должны давать шанс. Есть такое правило, наверное, в спорте – «не забиваешь ты, забивают тебе». Но тут сработало «не забили они – забили мы». С такой командой ошибки очень много значат. Выиграли второй период, но Вася дал шанс. Они имели моменты, мы имели моменты. Психология, нужно держать удар. Есть ребята, которые это делают, есть молодые, которые с этим первый раз сталкиваются. Все это видят.

– Как удаётся не вестись на провокации?
– Это плей-офф, другое соревнование. Надо давать шанс команде. В меньшинстве определённые люди играют. Много нюансов. Игровая дисциплина – ключ к хорошей игре. Если нахватать удалений, это будет проблематично. Работа всегда проводится. Сейчас прежде всего – команда и её интересы. Ребята это понимают.

– Как себя чувствует Тирни?
– Не видел его ещё. Живой, – передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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