«Нам не жалко, в Омске воды много». В «Авангарде» отреагировали на эпизод с Камаловым

В «Авангарде» отреагировали на поступок защитника «Металлурга» Никиты Камалова во время второй встречи серии 1/8 финала Кубка Гагарина (2:3 ОТ), который после потасовки у ворот соперника попил воды из бутылки голкипера омичей Никиты Серебрякова.

«Нам не жалко, в Омске воды много, ждём на домашних матчах», — написала пресс-служба «Авангарда» в телеграм-канале клуба.

В концовке первой двадцатиминутки Камалов сцепился с вратарём омичей Серебряковым. За голкипера вступился нападающий «Авангарда» Илья Каблуков, и начались разборки. Хоккеистов разняли, после чего Камалов взял бутылку омского вратаря и попил из неё. Каблукову этот жест не понравился, но снова выяснять отношения с Камаловым не дали судьи.

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По итогам этого эпизода Каблуков и Камалов получили по две минуты за грубость.