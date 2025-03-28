«Нам не жалко, в Омске воды много». В «Авангарде» отреагировали на эпизод с Камаловым

В «Авангарде» отреагировали на поступок защитника «Металлурга» Никиты Камалова во время второй встречи серии 1/8 финала Кубка Гагарина (2:3 ОТ), который после потасовки у ворот соперника попил воды из бутылки голкипера омичей Никиты Серебрякова.
«Нам не жалко, в Омске воды много, ждём на домашних матчах», — написала пресс-служба «Авангарда» в телеграм-канале клуба.
В концовке первой двадцатиминутки Камалов сцепился с вратарём омичей Серебряковым. За голкипера вступился нападающий «Авангарда» Илья Каблуков, и начались разборки. Хоккеистов разняли, после чего Камалов взял бутылку омского вратаря и попил из неё. Каблукову этот жест не понравился, но снова выяснять отношения с Камаловым не дали судьи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
По итогам этого эпизода Каблуков и Камалов получили по две минуты за грубость.
- 28 марта 2025
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