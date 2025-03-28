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Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 28 марта 2025 года

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 28 марта 2025 года
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Сегодня, 28 марта, прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Состоялись четыре встречи — две в Западной конференции и две — в Восточной. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Гераськин (Паливко, Маклюков) – 03:50 (5x5)     1:1 Прохоркин (Гуляев) – 09:08 (5x5)     2:1 Джозефс (Вовченко, Паливко) – 23:33 (5x5)     2:2 Буше (Чистяков, Каблуков) – 32:39 (4x5)     2:3 Ткачёв (Маклауд, Буше) – 73:56 (5x5)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Мэйсек, Кизимов) – 11:01 (5x5)     2:0 Меркли (Бывальцев, Голышев) – 19:29 (5x4)     3:0 Мэйсек (Да Коста) – 23:12 (5x4)     3:1 Фальковский (Коршков, О'Делл) – 29:09 (5x5)     3:2 Семёнов (Миллер) – 43:39 (5x5)     4:2 Бывальцев (Каштанов, Диц) – 45:35 (5x5)     4:3 Яшкин (Миллер, Барабанов) – 46:29 (5x4)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Порядин (Голдобин) – 17:01 (5x5)     1:1 Котляревский (Щучинов, Alexei Kruchinin) – 22:02 (5x4)     2:1 Пашин – 36:58 (5x5)     3:1 Локтионов (Вишневский, Голдобин) – 40:23 (5x4)     3:2 Котляревский (Щучинов, Скоренов) – 52:29 (5x4)     4:2 Ружичка – 55:49 (4x5)    
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Провольнев (Полтапов, Соркин) – 31:43 (5x5)     1:1 Мороз (Шипачёв) – 34:39 (5x5)     2:1 Шипачёв (Горбунов) – 36:48 (5x5)     3:1 Пинчук (Волков) – 42:41 (5x5)     3:2 Саморуков (Соркин, Провольнев) – 51:34 (5x5)     4:2 Горбунов – 58:34 (en)     5:2 Брук – 58:56 (en)     5:3 Полтапов – 59:57 (5x4)    

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Запад

«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии 1-0.
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии 1-0.
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии 2-0.
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии 2-0.

Восток

«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии 0-1.
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии 1-0.
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии 0-2.
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии 1-1.

Отметим, что Кубок Гагарина — 2025 завершится не позднее 25 мая.

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