Результаты матчей плей-ин МХЛ на 28 марта 2025 года
Поделиться
Сегодня, 28 марта, прошли четыре матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 11:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Окончен
6 : 1
МХК Молот
Пермь
1:0 Долгих (Куричев, Исаков) – 15:48 (5x4) 2:0 Осипович (Серазетдинов, Лукин) – 28:13 (5x5) 3:0 Кушнарёв (Исаков) – 35:25 (5x5) 4:0 Долгих (Фёдоров, Нечаев) – 44:27 (5x4) 5:0 Осипович (Фёдоров) – 45:48 (5x5) 5:1 Башинский (Колесников, Африданов) – 49:11 (5x5) 6:1 Нечаев – 53:27 (5x3)
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
6 : 3
Толпар
Уфа
1:0 Лученков (Белов) – 09:44 (5x5) 1:1 Петренко (Жаровский) – 27:37 (5x4) 1:2 Ахсянов (Бабенко) – 29:44 (5x5) 2:2 Пискунов (Лученков, Бутаков) – 54:58 (5x5) 2:3 Кольцов – 55:59 (5x5) 3:3 Ильёв – 57:08 (5x5) 4:3 Гржелецкий (Щеглов) – 57:17 (5x5) 5:3 Пискунов (Щеглов, Гржелецкий) – 58:57 (en) 6:3 Лученков – 59:48 (en)
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Ладья
Тольятти
1:0 Торопов (Исаев, Пимин) – 16:15 (5x5) 2:0 Тарасов (Белых, Гамзаков) – 16:52 (5x4) 2:1 Бажухин (Шараканов) – 20:18 (5x5) 2:2 Калимуллин (Шараканов, Ворфоломеев) – 22:20 (5x4) 3:2 Гамзаков (Белых, Куляш) – 34:56 (5x5) 4:2 Исаев – 35:23 (5x5) 5:2 Белых (Тарасов) – 43:13 (5x5)
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
3 : 1
Динамо-Шинник
Бобруйск
Серии плей-ин Восточной конференции:
«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — «Толпар» (Уфа);
«Авто» (Екатеринбург) — «Ладья» (Тольятти);
«Стальные Лисы» (Магнитогорск) — МХК «Молот» (Пермь).
Серии плей-ин Западной конференции:
«Алмаз» (Череповец) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск);
«Атлант» (Московская область) — «Красная Армия» (Москва);
МХК «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Москва).
Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.
Комментарии
- 28 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:12
-
23:08
-
23:04
-
22:57
-
22:51
-
22:51
-
22:48
-
22:46
-
22:46
-
22:39
-
22:30
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:17
-
22:02
-
21:59
-
21:59
-
21:37
-
21:35
-
21:24
-
20:57
-
20:46
-
20:41
-
20:35
-
20:25
-
20:11
-
20:02
-
19:32
-
19:15