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Результаты матчей плей-ин МХЛ на 28 марта 2025 года

Результаты матчей плей-ин МХЛ на 28 марта 2025 года
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Сегодня, 28 марта, прошли четыре матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 11:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Окончен
6 : 1
МХК Молот
Пермь
1:0 Долгих (Куричев, Исаков) – 15:48 (5x4)     2:0 Осипович (Серазетдинов, Лукин) – 28:13 (5x5)     3:0 Кушнарёв (Исаков) – 35:25 (5x5)     4:0 Долгих (Фёдоров, Нечаев) – 44:27 (5x4)     5:0 Осипович (Фёдоров) – 45:48 (5x5)     5:1 Башинский (Колесников, Африданов) – 49:11 (5x5)     6:1 Нечаев – 53:27 (5x3)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
6 : 3
Толпар
Уфа
1:0 Лученков (Белов) – 09:44 (5x5)     1:1 Петренко (Жаровский) – 27:37 (5x4)     1:2 Ахсянов (Бабенко) – 29:44 (5x5)     2:2 Пискунов (Лученков, Бутаков) – 54:58 (5x5)     2:3 Кольцов – 55:59 (5x5)     3:3 Ильёв – 57:08 (5x5)     4:3 Гржелецкий (Щеглов) – 57:17 (5x5)     5:3 Пискунов (Щеглов, Гржелецкий) – 58:57 (en)     6:3 Лученков – 59:48 (en)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
Ладья
Тольятти
1:0 Торопов (Исаев, Пимин) – 16:15 (5x5)     2:0 Тарасов (Белых, Гамзаков) – 16:52 (5x4)     2:1 Бажухин (Шараканов) – 20:18 (5x5)     2:2 Калимуллин (Шараканов, Ворфоломеев) – 22:20 (5x4)     3:2 Гамзаков (Белых, Куляш) – 34:56 (5x5)     4:2 Исаев – 35:23 (5x5)     5:2 Белых (Тарасов) – 43:13 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/16 финала — Плей-ин. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
3 : 1
Динамо-Шинник
Бобруйск

Серии плей-ин Восточной конференции:

«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — «Толпар» (Уфа);
«Авто» (Екатеринбург) — «Ладья» (Тольятти);
«Стальные Лисы» (Магнитогорск) — МХК «Молот» (Пермь).

Серии плей-ин Западной конференции:

«Алмаз» (Череповец) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск);
«Атлант» (Московская область) — «Красная Армия» (Москва);
МХК «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Москва).

Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.

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