Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 28 марта 2025 года

Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 28 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 марта, прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2025, пятница. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
4 : 0
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
1:0 Попов (Яковлев) – 04:32 (5x5)     2:0 Попов (Асташевский, Антипов) – 15:09 (5x4)     3:0 Калетник (Дяденькин) – 33:40 (4x3)     4:0 Жирнов (Аляев, Голоднюк) – 41:33 (5x5)    
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
3 : 2
Челмет
Челябинск
0:1 Удот (Зиновьев) – 01:02 (5x3)     1:1 Кицын (Михасёнок, Малявин) – 24:23 (5x4)     2:1 Михасёнок (Малявин) – 33:36 (5x5)     3:1 Синявский – 45:24 (5x5)     3:2 Зиновьев – 45:37 (5x5)    
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
Окончен
2 : 1
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Дорохов (Брызгалов, Фаттахов) – 19:49 (5x5)     1:1 Баин (Меляков, Андреев) – 36:16 (5x5)     2:1 Круглов – 45:43 (5x5)    
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Рязань-ВДВ
Рязань
Окончен
3 : 4
ОТ
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Махановский (Шолохов, Медведев) – 09:44 (5x5)     0:2 Шолохов (Бринкман, Угольников) – 11:45 (5x5)     1:2 Алиев (Фищенко, Яневский) – 14:00 (5x5)     1:3 Беляев (Кирпичников, Шолохов) – 42:16 (5x5)     2:3 Лапин (Петраков, Павлюков) – 44:41 (5x4)     3:3 Алиев (Петраков) – 46:18 (5x4)     3:4 Шварёв – 88:52 (5x5)    

Все пары 1/8 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск);
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж);
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск);
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган);
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань);
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва);
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь)

Календарь плей-офф ВХЛ
Сетка плей-офф ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android