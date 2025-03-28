Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 28 марта 2025 года
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Сегодня, 28 марта, прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2025, пятница. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
4 : 0
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
1:0 Попов (Яковлев) – 04:32 (5x5) 2:0 Попов (Асташевский, Антипов) – 15:09 (5x4) 3:0 Калетник (Дяденькин) – 33:40 (4x3) 4:0 Жирнов (Аляев, Голоднюк) – 41:33 (5x5)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
3 : 2
Челмет
Челябинск
0:1 Удот (Зиновьев) – 01:02 (5x3) 1:1 Кицын (Михасёнок, Малявин) – 24:23 (5x4) 2:1 Михасёнок (Малявин) – 33:36 (5x5) 3:1 Синявский – 45:24 (5x5) 3:2 Зиновьев – 45:37 (5x5)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
Окончен
2 : 1
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Дорохов (Брызгалов, Фаттахов) – 19:49 (5x5) 1:1 Баин (Меляков, Андреев) – 36:16 (5x5) 2:1 Круглов – 45:43 (5x5)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
Рязань-ВДВ
Рязань
Окончен
3 : 4
ОТ
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Махановский (Шолохов, Медведев) – 09:44 (5x5) 0:2 Шолохов (Бринкман, Угольников) – 11:45 (5x5) 1:2 Алиев (Фищенко, Яневский) – 14:00 (5x5) 1:3 Беляев (Кирпичников, Шолохов) – 42:16 (5x5) 2:3 Лапин (Петраков, Павлюков) – 44:41 (5x4) 3:3 Алиев (Петраков) – 46:18 (5x4) 3:4 Шварёв – 88:52 (5x5)
Все пары 1/8 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск);
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж);
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск);
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган);
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань);
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва);
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь)
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