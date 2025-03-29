Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард ЦСКА Долженков объяснил инцидент в конце матча плей-офф КХЛ с минским «Динамо»

Форвард ЦСКА Долженков объяснил инцидент в конце матча плей-офф КХЛ с минским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский хоккеист, нападающий ЦСКА Кирилл Долженков рассказал подробности о скандальном инциденте в концовке матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (3:5).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
28 марта 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Провольнев (Полтапов, Соркин) – 31:43 (5x5)     1:1 Мороз (Шипачёв) – 34:39 (5x5)     2:1 Шипачёв (Горбунов) – 36:48 (5x5)     3:1 Пинчук (Волков) – 42:41 (5x5)     3:2 Саморуков (Соркин, Провольнев) – 51:34 (5x5)     4:2 Горбунов – 58:34 (en)     5:2 Брук – 58:56 (en)     5:3 Полтапов – 59:57 (5x4)    

«Меня весь матч провоцировали, в том числе этот канадец. Разумеется, я не мог не заступиться за свою команду ЦСКА. Всю встречу я слышал оскорбления, провокации и постоянные грубые слова в адрес наших игроков и в свой адрес. Видимо, эти слова не попали на камеру, в отличие от моих эмоций. Это плей-офф, я ни в коем случае никого не хотел обидеть: ни соперника, ни Континентальную хоккейную лигу», — сказал Долженков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в конце третьего периода, когда прозвучал свисток, Долженков несколько раз наотмашь ударил клюшкой игрока минского «Динамо» Криса Тирни. В результате этого инцидента Тирни рухнул на лёд и некоторое время не мог встать. После разбирательств Долженков получил наказание в виде большого и дисциплинарного штрафа (5+20).

Материалы по теме
«Это просто, блин, печально». Подлый поступок игрока ЦСКА — первый скандал в плей-офф КХЛ
Видео
«Это просто, блин, печально». Подлый поступок игрока ЦСКА — первый скандал в плей-офф КХЛ

Самый быстрый гол в истории КХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android