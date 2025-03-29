Форвард ЦСКА Долженков объяснил инцидент в конце матча плей-офф КХЛ с минским «Динамо»

Российский хоккеист, нападающий ЦСКА Кирилл Долженков рассказал подробности о скандальном инциденте в концовке матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (3:5).
«Меня весь матч провоцировали, в том числе этот канадец. Разумеется, я не мог не заступиться за свою команду ЦСКА. Всю встречу я слышал оскорбления, провокации и постоянные грубые слова в адрес наших игроков и в свой адрес. Видимо, эти слова не попали на камеру, в отличие от моих эмоций. Это плей-офф, я ни в коем случае никого не хотел обидеть: ни соперника, ни Континентальную хоккейную лигу», — сказал Долженков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, в конце третьего периода, когда прозвучал свисток, Долженков несколько раз наотмашь ударил клюшкой игрока минского «Динамо» Криса Тирни. В результате этого инцидента Тирни рухнул на лёд и некоторое время не мог встать. После разбирательств Долженков получил наказание в виде большого и дисциплинарного штрафа (5+20).
Самый быстрый гол в истории КХЛ:
- 29 марта 2025
-
03:00
-
02:34
- 28 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:12
-
23:08
-
23:04
-
22:57
-
22:51
-
22:51
-
22:48
-
22:46
-
22:46
-
22:39
-
22:30
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:17
-
22:02
-
21:59
-
21:59
-
21:37
-
21:35
-
21:24
-
20:57
-
20:46
-
20:41
-
20:35
-
20:25
-
20:11
-
20:02