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Журналист The Athletic раскрыл подробности увольнения Тортореллы из «Филадельфии»

Журналист The Athletic раскрыл подробности увольнения Тортореллы из «Филадельфии»
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Журналист и инсайдер The Athletic Кевин Курц на своей странице в социальных сетях рассказал подробности об увольнении американского специалиста Джона Тортореллы с поста главного тренера «Филадельфии Флайерз».

«Источник в команде сообщил, что между Кэмом Йорком и Джоном Тортореллой в Торонто произошло что-то, что способствовало увольнению тренера в четверг утром. Мне сказали, что «они, вероятно, оба перешли черту», — написал Курц в соцсети X (ранее Twitter).

На данный момент исполняющим обязанности наставника команды стал Брэд Шоу. «Филадельфия» после 74 матчей имеет в активе 67 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Востока.

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